Подорвали мост: армия РФ опасается наступления ВСУ на левый берег Херсонщины

Подорвали мост: армия РФ опасается наступления ВСУ на левый берег Херсонщины1
- 19.10.2024, 15:40
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Украинские партизаны начеку.
18 октября российские оккупанты подорвали мост через реку Конка в Олешках на левобережье Херсонской области, сообщает партизанское движение «Атеш».
Как утверждается, информация об этом получена от завербованного агента из состава 61-й бригады морской пехоты ВС РФ. По его данным, подрыв важного моста может быть связан с опасением российского командования, что ВСУ в ближайшее время могут начать наступление на левый берег Днепра в оккупированной части Херсонщины.
Информатор украинских партизан также сообщил, что все подразделения армии РФ на этом направлении, которые находятся на расстоянии 15 км от главной украинской реки, приведены в полную боевую готовность. К ним отправлено подкрепление в количестве тысячи человек.
В то же время в движении «Атеш» отмечают, что подрыв стратегически значимого моста в Олешках мог быть вызван другой, пока непонятной причине. Хотя, кроме как оборонительными шагами, такие действия российской армии назвать сложно.