закрыть
19 октября 2024, суббота, 16:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Подорвали мост: армия РФ опасается наступления ВСУ на левый берег Херсонщины

1
  • 19.10.2024, 15:40
  • 2,190
Подорвали мост: армия РФ опасается наступления ВСУ на левый берег Херсонщины

Украинские партизаны начеку.

18 октября российские оккупанты подорвали мост через реку Конка в Олешках на левобережье Херсонской области, сообщает партизанское движение «Атеш».

Как утверждается, информация об этом получена от завербованного агента из состава 61-й бригады морской пехоты ВС РФ. По его данным, подрыв важного моста может быть связан с опасением российского командования, что ВСУ в ближайшее время могут начать наступление на левый берег Днепра в оккупированной части Херсонщины.

Информатор украинских партизан также сообщил, что все подразделения армии РФ на этом направлении, которые находятся на расстоянии 15 км от главной украинской реки, приведены в полную боевую готовность. К ним отправлено подкрепление в количестве тысячи человек.

В то же время в движении «Атеш» отмечают, что подрыв стратегически значимого моста в Олешках мог быть вызван другой, пока непонятной причине. Хотя, кроме как оборонительными шагами, такие действия российской армии назвать сложно.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип
Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип
Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь