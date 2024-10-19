В Конгрессе требуют от Байдена реакции на участие войск КНДР в войне против Украины 6 19.10.2024, 16:01

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Это должно стать «красной линией».

В США председатель комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер требует от Белого дома немедленного брифинга на фоне сообщений о том, что войска Северной Кореи могут участвовать в боевых действиях против Украины на стороне РФ.

Об этом говорится в письме конгрессмена президенту США Джо Байдена, сообщает «Европейская правда».

По словам Тернера, привлечение северокорейских войск к участию в войне против Украины должно стать «красной линией».

В письме он отмечает, что данные о войсках КНДР в Украине являются тревожными и свидетельствуют о чрезвычайной эскалации конфликта в Украине.

- Северокорейские войска, которые атакуют Украину с российской территории или вступают на украинскую территорию, должны быть красной линией для США и НАТО. Ваша администрация должна сделать это совершенно четко и недвусмысленно, – пишет Тернер к Байдену.

Он также заявил о необходимости созвать брифинг в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей относительно возможного привлечения северокорейских войск в войну в Украине.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов ранее заявил, что около 11 тысяч пехотинцев из КНДР могут привлечь в войну с ноября.

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