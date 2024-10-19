«Достали эти торговые центры!» 2 19.10.2024, 16:14

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Брестчане возмутились стройкой нового ТРЦ.

На днях брестчанка сняла видео из своей квартиры, где показала процесс строительства нового торгового центра на улице Московской. Видео она опубликовала в TikTok, оно собрало множество комментариев.

Большинство интернет-пользователей в комментариях выразили недовольство строительством еще одного торгового центра рядом с уже существующим — «Короной»:

«Зачем нам очередной ТЦ рядом с другими??В которых будут все те магазины».

«Ходили, опрашивали, чего не хватает: аквапарк, концертный зал, в итоге решили ТРЦ, чтобы было уже в полушаговой доступности».

«А что изменилось? Обычный долгострой».

Многие комментаторы считают, что вместо этого можно было бы построить аквапарк, который больше бы пригодился городу. Кроме аквапарка речь шла про детскую стоматологию, сады и школы.

«Достали эти торговые центры! Аквапарк нужен! Даже Кобрин с аквапарком».

«Лучше бы стоматологию детскую построили».

«Целый микрорайон на ул.Рябцева построили, но нет денег на детский сад и школу. Рядом на Дубровке школы и детсады переполнены».

Что известно о новом ТРЦ в Бресте?

ТРЦ строят на улице Московской, на пустыре рядом с радиотехническим заводом. Общая площадь будущего комплекса в Бресте составит 116 тысяч «квадратов». Около половины из них (45 тысяч кв. м) выделят под шопинг, развлечения и фитнес. На четырех этажах откроется более 150 магазинов, кафе, ресторанов и других заведений.

Рядом с ТРЦ построят 10-этажный бизнес-центр на 15 тысяч «квадратов». Сейчас застройщик формирует пул операторов. Со многими арендаторами уже заключены договоры.

Внешне ТРЦ будет выделяться инновационными архитектурными решениями. Над главным входом установят мультимедийный экран для демонстрации роликов. Для связи между уровнями установят лифты, эскалаторы и траволаторы. На нулевом ярусе возведут паркинг на 1 200 машиномест с возможностью попасть в центр без выхода на улицу.

Многофункциональный комплекс планируют ввести в строй в 2027 году. После этого его откроют для посетителей.

Застройщиком выступает «Сигмаполюс» — один из крупнейших девелоперов в Беларуси. В Минске ему принадлежат ТРЦ «Титан», ТРЦ «Тивали» и с десяток бизнес-центров — от «Фортуны» до «Волны». Кроме того, застройщик достраивает два крупных объекта в Минске — ТРЦ Prizma у станции метро «Партизанская» и многофункциональный комплекс Sigma на Немиге.

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