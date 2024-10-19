Северная Корея передала России ракеты к ПТРК «Конкурс»: что известно 19.10.2024, 17:19

1,802

Выясняется, передавала ли КНДР пусковые установки для своих ракет.

Северная Корея поставляет России ракеты 9М113 для противотанковых комплексов (ПТРК) «Конкурс», пишет «Милитарный» со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи.

В издании отметили, что в КНДР противотанковые комплексы исторически употребляют индекс «Феникс» (Бурс), а советский ПТРК 9М113 «Конкурс» имеет корейское обозначение «Феникс-2» и используется вместе с противотанковыми комплексами «Фагот», которые носят обозначение «Феникс-1».

Также указывается, что на данный момент неизвестно, передавала ли Северная Корея России пусковые установки для своих ракет.

Еще, как пишет издание, кроме противотанковых средств, у российской армии заметили северокорейские 122-мм реактивные снаряды к РСЗО "Град".

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com