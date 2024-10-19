В Воложине из-за приезда Лукашенко устроили расправу над котами и собаками 1 19.10.2024, 18:42

«Адский праздник вышел».

19 октября в Воложине празднуют областные «Дажынкі». В этом году такие мероприятия по очереди посещает Лукашенко, и райцентр Минской области не стал исключением. Однако местные жители сообщают об одной проблеме, которая сопровождала этот официальное праздник, пишет «Салідарнасць».

Жители Воложина рассказывают, что 10 октября служба отлова устроила в городе облаву на кошек и собак, среди которых многие были домашними, имели ошейники и бирки с данными хозяев. Животных убивали прямо на улице, бросая в кузов машины вперемешку живых, раненых и уже мертвых животных.

В пабликах защитников животных отмечают, что владельцев животных лишили законного права вернуть своих питомцев в течение пяти суток после отлова. Люди связывают жестокую расправу над животными с приездом в город Лукашенко.

«Адский праздник вышел. С жертвоприношением. Дожинки, что, везде сопровождаются кровопролитием? Жертвы в угоду будущему урожаю?» — возмущаются неравнодушные граждане.

В комментариях пишут о том, что подобное происходит во многих райцентрах. Проблема в том, что питомники для передержки отловленных животных практически отсутствуют за пределами самых крупных городов страны.

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