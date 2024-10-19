Свитан: Кремлю приходится тратить миллионы долларов безрезультатно 19.10.2024, 20:22

Роман Свитан

Украинская ПВО научилась работать против «Шахедов».

Почти каждую ночь РФ выпускает по Украине десятки «Шахедов». Однако украинская ПВО научилась работать против них, что свело эффективность атак к минимуму.

Как теперь будет действовать противник в ежедневной сводке для «24 Канала» предположил военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Взрывы в России

Прошлой ночью дроны мощно атаковали российский завод «Кремний» в Брянской области.

- Все, что связано с микроэлектроникой, уникальное для России. Элементной базы у них нет, подобные заводы недалеко от нашей границы и по ним уже были удары. Уничтожение такого производства полностью оставит Россию без микроэлектроники, без плат, на базе которых создают системы наведения и авиационные компоненты, – отметил Свитан.

Для того чтобы полностью вывести завод из строя, Украине нужно разрешение на удары по российской территории западным оружием и соответствующие типы ракет.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковщине продолжаются тяжелые бои. Россияне пытаются подойти к реке Оскол. В то же время бойцы Главного управления разведки продемонстрировали кадры, как деоккупировали и зачистили поселок Кругляковка.

Свитан убежден, что вклинение россиян в направлении Сенькового отсечь достаточно реально, если на фронте будут работать профессионалы с отлаженной системой управления.

Атака дронами по Украине

Ночь на 19 октября не стала исключением в дроновых атаках по Украине. Россияне выпустили 98 беспилотников.

Однако даже так называемые оккупационные военкоры заявляют о нецелесообразности и неэффективности запуска дронов типа «Шахед». Украинская ПВО уничтожает практически 100% запущенных целей.

Свитан объяснил, что для такого типа войны, использование одной тактики со временем становится неэффективным. Украинская ПВО наладила механизм работы по «Шахедам», поэтому Кремлю приходится тратить миллионы долларов безрезультатно.

Полковник запаса убежден, что следующим этапом для россиян станет использование баллистических ракет, как собственных, так и северокорейских.

- Нам тоже нужно перебирать эту тактику и сосредотачиваться на производстве баллистических ракет. Ведь у врага нет противобаллистической ПВО, вроде Patriot или SAMP/T, – резюмировал Свитан.

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