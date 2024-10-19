Минчанка украла рюкзак, а спустя день вернула его на место 2 19.10.2024, 20:41

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Чем все закончилось?

В милицию Минска обратился мужчина, который лишился рюкзака с деньгами, документами и личными вещами. Оказалось, что он ненадолго оставил его без присмотра на парапете — и этого времени хватило, чтобы вещь исчезла.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что пропажа нашлась у 59-летней минчанки. Женщина прихватила рюкзак, унесла его домой, но деньги — около 400 рублей — оставила себе. На следующий день она вернула сам рюкзак на место как ни в чем не бывало, но отсутствие денег не осталось незамеченным.

Теперь женщине грозит уголовное дело за кражу.

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