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Килограмм самой дорогой ягоды на минской Комаровке обойдется в $46

  • 19.10.2024, 20:51
  • 1,938
Килограмм самой дорогой ягоды на минской Комаровке обойдется в $46

Что почем на главном рынке Беларуси в эти выходные.

Осенью на прилавках Комаровки разворачивается настоящий праздник урожая. Свои продукцию предлагают купить продавцы из разных регионов страны. «Минск-Новости» оценили ассортимент.

Самыми урожайными месяцами на популярном городском рынке жители столицы считают август и сентябрь. Однако в октябре на Комаровке также большой выбор свежих овощей, зелени и фруктов, правда, цены несколько отличаются от тех, что были в начале осени.

Так, за белокочанную капусту продавцы просят от 1,49, самое дорогое предложение — 2,90 рубля. За цветную — от 6–6,50. Свеклу и морковку отдают за 1,49–4, кабачки — за 2,29–4,50, баклажаны — за 2,49–6, тыкву — в районе 2-3 рублей. На рынке легко найти разные сорта картофеля. Стоимость варьируется от 1,59 до 4 за килограмм.

— Большим спросом пользуются сорта «Королева Анна», «Гранада», «Скарб». Что касается последнего, то это представитель белорусской селекции. Насколько я знаю, многие дачники выращивают именно его на своих огородах. У такого картофеля много преимуществ, среди главных — хорошие вкусовые характеристики, практически не разваривается во время варки, — рассказала продавец.

Средние и крупные клубни батата удастся купить за 12–19, брокколи — от 11, стручковую фасоль — от 6. Все еще можно найти на стеллажах и кукурузу. «Царицу полей» отдают за 2–4 рубля.

Частенько минчане приобретают и репчатый лук. Самая привлекательная цена — 1,89, но есть варианты и дороже, например, за 4. Салатная версия обойдется от 2,85 до 25. Цена на чеснок все еще держится на высоте — от 16,99 рубля за кило.

Яркие перцы в среднем реализуют за 7–12, грунтовые сорта стоят дешевле — от 1,99. Не пропал с прилавков и редис. Правда, по сравнению с летними месяцами за него нужно выложить больше — 10 рублей за 500 г. Нередко в списках покупок посетителей рынка оказываются помидоры и огурцы. За них придется заплатить от 2,49 и от 4 рублей соответственно, за аккуратные черри — от 15. Однако стоит отметить, что ценник на рынке приятнее, чем в супер- и гипермаркетах города.

Осень — самое время запастись клюквой. Предложений на Комаровке хватает. Стоимость варьируется от 9,90 до 12,90 за килограмм.

Хватает на Комаровке и других ягод. Например, бруснику реализуют за 10–25 рублей за кило, ежевику — за 19,90, клубнику — от 20 до 55, малину — от 8,90, голубику — от 11,90 до рекордных 150. Если говорить о последней, то продавец рассказала, что за 150 рублей ягоду не так часто, но берут. Ее выбирают те, кому принципиален хороший внешний вид. На этой крупной голубике действительно практически нет изъянов.

Посмотрели, сколько в середине октября стоят фрукты. Абрикосы продают от 10 рублей, ананасы — от 9,80, апельсины — от 4,50 и дороже, любимые многими бананы — от 2,50, увесистые гроздья винограда — от 4,50 рубля. Полезные грейпфруты обойдутся в 7,50, гранаты отдают за 14. Киви можно купить за 9,90, лимоны — от 4,90, мандарины — от 6,90, нектарины — от 5,50, персики — от 3,90, сливы — за 3,50, хурму — за 5,90. В сентябре — октябре горожане чаще выбирают яблоки и груши, причем отечественные. За них придется заплатить от 2 и от 4,50 рубля соответственно.

Арбузы и дыни все еще удастся встретить на прилавках, но берут их уже не так часто, как в конце лета — начале осени. За килограмм арбуза продавцы просят 1,59–3,90, дыни — от 2 до 7,90.

Как всегда, выбор зелени на рынке богатый. Аккуратные пучки по 100 г реализуют от 89 копеек до 5 рублей. Так, в среднем рукколу продают от 2,50, кинзу — от 3, салат и шпинат — за 1,90, базилик — за 9,90, щавель — за 1,50.

Не теряют актуальности и грибы. Популярные шампиньоны предлагают за 7,50–11, а килограмм лисичек можно купить за 15–35 рублей.

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