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Павел Савицкий утвердился в статусе лучшего пенальтиста в истории высшей лиги Беларуси

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  • 19.10.2024, 21:51
Павел Савицкий утвердился в статусе лучшего пенальтиста в истории высшей лиги Беларуси

Футболист реализовал 11-метровый удар в матче против «Слуцка».

В домашнем матче против «Слуцка» (2:0) лидер атак «Немана» Павел Савицкий реализовал очередной пенальти, к слову, четвертый из четырех в нынешнем чемпионате, и довел число успешных попыток до 26 за всю карьеру (после 28 подходов к «точке»).

Процент реализации 30-летнего атакующего полузащитника гродненского клуба — 92,9! Это самый высокий показатель за всю истории турнира, если брать в расчет футболистов, пробивавших пенальти не менее двух десятков раз, сообщает pressball.by.

Кстати, второе место в номинации занимает один из нынешних тренеров «Немана» Андрей Скоробогатько — 92,3 процента (24/26). В топ-5 также входят Геннадий Близнюк — 84,0 процента (21/25), Роман Василюк — 80,5 (33/41) и Валерий Стрипейкис — 80,0 (20/25). Любопытно, что предыдущий промах Савицкий допустил почти год назад в домашнем матче против того же «Слуцка» (2:0). Тогда шлагбаум Павлу поставил Борис Панкратов.

Между прочим, Савицкий забил уже 87-й гол в чемпионатах в составе «Немана» — новый рекорд клуба. Более того, прежде лишь два футболиста в составе отдельно взятой команды отличались чаще. Это Виталий Родионов — 118 голов за БАТЭ и Роман Василюк — 96 мячей за брестское «Динамо». Как и Савицкий в «Немане», 87 голов за солигорский «Шахтер» забил Сергей Никифоренко.

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