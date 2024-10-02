закрыть
2 октября 2024, среда, 9:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Израиль нанес новые удары по объектам «Хезболлы» в Бейруте

  • 2.10.2024, 8:11
  • 2,702
Израиль нанес новые удары по объектам «Хезболлы» в Бейруте

Вспыхнул пожар.

В ночь на 2 октября Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы» в столице Ливана Бейруте. На юге города был виден дым, а в ЦАХАЛ перед атакой призвали местных жителей эвакуироваться подальше от «опасных объектов, принадлежащих «Хезболле», потому что они вскоре будут атакованы.

Известно о не менее пяти ракетах, прилетевших в южную часть Бейрута рано утром в среду, 2 октября. Подробности сообщают CNN и The Times of Israel.

Так, о взрывах в Бейруте ночью сообщали находящиеся в городе корреспонденты CNN. После них над южной частью столицы Ливана поднялся дым.

Перед тем в Армии обороны Израиля призвали жителей домов, расположенных вблизи «опасных объектов, принадлежащих Хезболле, против которых Силы обороны в скором времени нанесут удары», эвакуироваться подальше. Впоследствии в ЦАХАЛ подтвердили, что наносят удары по объектам «Хезболлы» в нескольких южных пригородах Бейрута, и пообещали впоследствии обнародовать больше деталей.

К эвакуации жителей южной части Бейрута ЦАХАЛ призвал ночью – до 3 часов ночи – когда, отметили в CNN, «вероятно, многие спят». Там также напомнили, что за последние недели в Ливане было перемещено около миллиона человек. Тысячи перемещенных нашли убежище именно в Бейруте, в том числе в зданиях школ на юге города.

Между тем в The Times of Israel со ссылкой на источник в ливанских службах безопасности сообщил о по меньшей мере пяти израильских ударах по южному пригороду Бейрута рано утром в среду после двукратного призыва к мирным жителям пригорода Бейрута Дахии «очистить территории вокруг определенных зданий» .

«По меньшей мере пять израильских ударов нанесли южные окрестности Бейрута», – отметил анонимный собеседник издания.

Также The Times of Israel сообщает о пожарах на местах прилетов.

«Израильские военные говорят, что «пока они наносят удары по объектам террористов Хезболлы в Бейруте», – добавило издание.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников