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Глаз Саурона: сегодня на Земле увидят редкое солнечное затмение

  • 2.10.2024, 8:18
  • 3,834
Глаз Саурона: сегодня на Земле увидят редкое солнечное затмение
Фото: Getty

Луна закроет примерно 93% диска Солнца.

В среду, 2 октября, жители Земли смогут наблюдать солнечное затмение, которое по кольцеобразному виду называют «Оком Саурона». Это удивительное явление в полной красоте смогут наблюдать жители острова Пасхи, Чили и Аргентины.

Как сообщает BBC Sky, в Южной Америке и на большей части Антарктиды затемнение будет частичным. Однако в Европе этого фантастического астрономического явления, к сожалению, не будет видно.

По информации ученых, кольцевое солнечное затмение происходит, когда Луна проходит перед Солнцем, и ее видимый размер на небе недостаточен для того, чтобы полностью закрыть диск раскаленной звезды.

2 октября Луна закроет примерно 93% диска Солнца, образуя знаменитый «Глаз Саурона», пишет TheSun.

«Огненное кольцо» будет видно в течение семи минут 25 секунд, говорят эксперты. И наблюдать за таким затемнением можно только в специальных очках или через специальные телескопы.

Если вы не из Чили или Аргентины, но очень хотите увидеть «Глаз Саурона», то его можно будет наблюдать онлайн из любой точки мира. В частности, Timeanddate.com проводит прямую трансляцию затемнения Солнца на YouTube.

По информации ученых, кольцеобразное солнечное затмение обычно происходит каждые один-два года.

Следующее кольцеобразное солнечное затмение можно будет наблюдать 17 февраля 2026 года в Антарктиде. Полное солнечное затмение произойдет 12 августа 2026 года в Гренландии, Исландии и на севере Испании.

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