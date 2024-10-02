Латвия развернула у границы с Беларусью мобильные группы с ЗРК
- 2.10.2024, 8:25
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Для перехвата дронов.
Министерство обороны Латвии разместило в Латгалии, у границы с Беларусью, мобильные боевые группы ВВП, которые оснащения ракетами ПВО. Также на границе находятся радары, предназначенные для обнаружения беспилотных аппаратов. Об этом сообщил министр обороны Андрис Спрудс.
Он также разместил ссылку на репортаж оборонного портала Sargs об усилении границы. Из него следует, что мобильные группы имеют на вооружении ЗРК ближнего действия RBS-70 (переносной зенитный ракетный комплекс шведского производства).
Минобороны Латвии объявило об усилении границы в первой половине сентября после того, как в Резекненском крае упал российский беспилотник типа «шахед». Предположительно, он был выпущен по Украине, однако сбился с курса и залетел в Латвию, вероятно, через территорию Беларуси.