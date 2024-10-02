Нетаньяху: Иран совершил большую ошибку и поплатится за это
- 2.10.2024, 8:39
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Удар по Израилю провалился.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал массированный ракетный удар Ирана, который он нанес по стране 1 октября. Политик заявил, что Тегеран этим «совершил большую ошибку».
Слова Нетаньяху цитируют Reuters и The Times of Israel. Премьер заверил, что Иран поплатится за свою атаку.
«Режим в Иране не понимает нашей решимости защищать себя и нашей решимости отомстить нашим врагам», – заявил он.
По словам Нетаньяху, удар по Израилю «провалился» и был сорван благодаря израильской системе ПВО, которая «является самой совершенной в мире». Он также поблагодарил США за поддержку.
Добавим, что представитель Израиля в ООН заявил, что Иран вскоре ощутит последствия своих действий, и ответ на его атаку будет болезненным.
Напомним, вечером 1 октября по всему Израилю звучали сирены из-за обстрела со стороны Ирана. Предварительно, для атаки было применено около 200 ракет, среди которых и гиперзвуковые Fattah.
Начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Халев заявил, что страна ответит на иранскую атаку.