Нетаньяху: Иран совершил большую ошибку и поплатится за это 2.10.2024, 8:39

3,812

Удар по Израилю провалился.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал массированный ракетный удар Ирана, который он нанес по стране 1 октября. Политик заявил, что Тегеран этим «совершил большую ошибку».

Слова Нетаньяху цитируют Reuters и The Times of Israel. Премьер заверил, что Иран поплатится за свою атаку.

«Режим в Иране не понимает нашей решимости защищать себя и нашей решимости отомстить нашим врагам», – заявил он.

По словам Нетаньяху, удар по Израилю «провалился» и был сорван благодаря израильской системе ПВО, которая «является самой совершенной в мире». Он также поблагодарил США за поддержку.

Добавим, что представитель Израиля в ООН заявил, что Иран вскоре ощутит последствия своих действий, и ответ на его атаку будет болезненным.

Напомним, вечером 1 октября по всему Израилю звучали сирены из-за обстрела со стороны Ирана. Предварительно, для атаки было применено около 200 ракет, среди которых и гиперзвуковые Fattah.

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Халев заявил, что страна ответит на иранскую атаку.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com