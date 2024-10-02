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Ученые выяснили, каким голосом нужно говорить с собаками

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  • 2.10.2024, 10:30
  • 3,330
Ученые выяснили, каким голосом нужно говорить с собаками

Самое главное — темп.

Швейцарские ученые из Женевского университета изучили, как собаки воспринимают и реагируют на звуки человеческого голоса. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS Biology (PLOS Bio).

Команда проанализировала речь 27 человек, говорящих на пяти языках с другими людьми, а также 22 человек, которые обращаются на этих же языках к собакам. Кроме того, исследователи изучили вокализации 30 псов.

Специалисты использовали электроэнцефалографию (ЭЭГ) для изучения реакции мозга на речь как собак, так и человека.

Исследование показало, что речь человека вдвое быстрее темпа, с которым собаки издают звуки для общения. Люди произносят около четырех слогов в секунду, а псы лают, рычат и скулят со скоростью около двух вокализаций в секунду.

Сигналы ЭЭГ людей и собак показали, что нейронные реакции собак на речь сосредоточены на дельта-ритмах, в то время как человеческие реакции на речь сосредоточены на более быстрых тета-ритмах.

Авторы предполагают, что у людей и собак разные системы обработки голоса, и что замедление нашей речи при разговоре с домашними животными могло в конечном итоге помочь нам лучше общаться с ними.

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