Иран начал то, что не сможет закончить
- Александр Коваленко
- 2.10.2024, 10:44
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Обычно ближневосточные генералиссимусы кончают очень плохо.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан на протяжении последних дней пытался всех убедить в том, что новый иранский путь это смягчение санкций любым путем. Но, в целом, этот треп остался таки исключительно трепом и Масуд, безрассудно решил не просто побряцать оружием, но еще и поиграть в ближневосточного генералиссимуса.
Обычно ближневосточные генералиссимусы кончают очень плохо. А этот даже и не военный, чтобы таковым казаться. Крови израильтян на его руках ему не простят.
Не начинай то, что не сможешь закончить. Поскольку заканчивать за тебя и в ряде случаев - именно с тобой.
Мазаль тов.
Александр Коваленко, «Фейсбук»