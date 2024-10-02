Иран начал то, что не сможет закончить Александр Коваленко

2.10.2024, 10:44

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Александр Коваленко

Обычно ближневосточные генералиссимусы кончают очень плохо.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на протяжении последних дней пытался всех убедить в том, что новый иранский путь это смягчение санкций любым путем. Но, в целом, этот треп остался таки исключительно трепом и Масуд, безрассудно решил не просто побряцать оружием, но еще и поиграть в ближневосточного генералиссимуса.

Обычно ближневосточные генералиссимусы кончают очень плохо. А этот даже и не военный, чтобы таковым казаться. Крови израильтян на его руках ему не простят.

Не начинай то, что не сможешь закончить. Поскольку заканчивать за тебя и в ряде случаев - именно с тобой.

Мазаль тов.

Александр Коваленко, «Фейсбук»

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