«Несложно догадаться, о чем думают многие родители сегодняшних школьников» 1 2.10.2024, 10:45

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«Незабываемые» экскурсии в ОВД имеют свою цену.

В 2013-м в Беларуси насчитывалось около 443 тысяч студентов. В прошлом году их было уже вдвое меньше — 225 тысяч. Причины этого во многом рукотворны. Здесь и попытки организовать для выпускников университетов и академий добровольно-принудительную отработку дипломов, и рост цен на обучение при общем падении качества образования, пишет «Салiдарнасць».

В итоге многие уезжают учиться за границу без особого желания вернуться с полученными знаниями домой. И, похоже, власти делают все возможное, чтобы юных белорусов в университетах Польши, Литвы и других европейских страны становилось все больше.

На днях все мы могли видеть один из примеров такого рода мотивационных действий. В последний день сентября Мозырская милиция устроила ученикам 11 классов нескольких городских школ «незабываемую» экскурсию по зданию ОВД.

В программе среди прочего был сотрудник в маске, демонстрировавший детям оружие, а также фотосессия с тем самым оружием и в камере-«стакане».

Эти фото улыбающихся подростков с «калашами» и помповыми ружьями в руках — наглядная иллюстрация будущего, которое этим детям готовят устроители «незабываемых экскурсий». Выбирай «правильную» сторону и тогда в твоих руках будет оружие, а также судьба тех, кто станет частым гостем тесных бетонных «стаканов».

Несложно догадаться, о чем думают многие родители сегодняшних школьников, глядя на фото из ОВД, куда все чаще водят на «экскурсии» их детей. Равно, как нетрудно предположить, какой будет статистика по наполненности белорусских вузов еще спустя десятилетие, если весь этот мрак растянется на годы.

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