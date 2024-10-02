«Я ее от режима Лукашенко не возьму» 2.10.2024, 10:55

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Что белорусы польского Подляшья думают о «карте белоруса».

В Беларуси очередной раз планируют создать «карту белоруса» «в интересах государственной безопасности». «Радыё Свабода» расспросило белорусов Подляшья, нужен ли им такой документ.

Что известно о «карте белоруса»

В Беларуси снова собираются создать «карту белоруса». Данных о ней пока немного. Документ может стать ответом на «карту поляка» для граждан Беларуси, которую предлагает польское правительство и которая дает преимущества в получении визы, образования, работы, медицинском обслуживании и легализации в Польше.

В этом году в проекте Национальной стратегии достижения устойчивого развития до 2040 года появился соответствующий пункт — «разработать концепцию интегрированной информационной системы идентификации личности «карта белоруса»». Она предполагает «диверсификацию стоимости услуг в здравоохранении, образовании, ЖКХ и других сферах».

Реализацию плана закладывают на 2026—2030 годы. О нем говорят в рамках «государственного управления миграционными процессами в интересах государственной безопасности, выполнения прав и свобод граждан в сфере миграции».

В 2021 году о «карте белоруса» писали в газете «Минская правда». Тогда ее готовили для белорусов Белосточчины. В 2022 году МВД Беларуси говорило о «карте белоруса» как аналоге разрешения на жительство для граждан Польши и стран Балтии с белорусскими корнями.

«Свабода» поинтересовалась у белорусов Подляшья, хотели бы они получить «карту белоруса».

«Это не белорусские власти»

Издатель и основатель сайта крупнейшей белорусской онлайн-библиотеки kamunikat.org Ярослав Иванюк рассказал, что от нынешней власти в Беларуси он «карты белоруса» «и не ждет, и не хочет, и не стал бы пользоваться».

«Нынешние власти (Республики Беларусь. — прим.) — это не белорусские власти. Мой Kamunikat в Беларуси заблокирован. Люди не могут нормально им пользоваться. А тут некая инициатива о документе «карта белоруса». Якобы ответ на «карту поляка», которая реально что-то значит», — говорит он.

В то же время белорус из Подляшья считает, что «карта поляка» и подобные документы — нормальная практика.

«Это нормально между соседними государствами, между дружескими государствами. Если бы все было хорошо между Польшей и Беларусью, почему нет? Тогда и «карта белоруса» могла бы быть. Но не от этих властей», — повторяет собеседник.

Он добавил, что не доверяет официальному Минску.

«Я ее от режима Лукашенко не возьму»

Руководитель культурного фонда Tutaka в Подляшье Павел Станкевич говорит, что не знает деталей о «карте белоруса», ранее о ней не слышал.

«Независимо от того, чем является эта карта, я точно ее от режима Лукашенко не возьму», — заверил он.

Когда будет новая демократическая Беларусь и от нее будет предложение такого документа, тогда Станкевич задумался бы, стоит ли ее принимать, а также — о двойном гражданстве.

Павел Станкевич заметил, что «карта поляка», которую предлагает польское правительство, должна обеспечивать интересы польского национального меньшинства. Но часто он наблюдает меркантильный подход к получению «карты поляка», чтобы белорусам было легче устроиться в Польше.

«Многие решают делать эту карту без ощущения польской идентичности. Но в целом я не против самой идеи», — добавил он.

«От этой хунты я ничего никогда не хотел бы брать»

Житель Подляшья Михаил Степанюк слышал ранее о «карте белоруса». Говорит, что о ней говорили уже около десяти лет назад.

«Когда шло некое послабление в этой политике, тогда, может, кто-то об этом и думал. Но сегодня, когда за белорусский язык людей пытают и в тюрьмах сидят, от них (властей Беларуси. —прим.) это звучит просто как какая-то шутка, черный юмор. Власть, которая душит все, что белорусское, хочет выдавать «карту белоруса», — замечает он.

Сейчас Михаил не хотел бы для себя подобного документа.

«От этой власти, этой хунты я ничего никогда не хотел бы брать. Антибелорусская власть хочет раздавать «карты белоруса» — это звучит как какя-то комедия», — говорит он.

На его взгляд, власти Беларуси в очередной раз заговорили о «карте белоруса» в пропагандистских целях.

«Скажут, что вот к нам на «карту белоруса» записалось столько сотен или тысяч белорусов, потому что в Польше так плохо», — предполагает он о причинах этой инициативы.

Однако добавляет, что этническим белорусам в Польше вряд ли может быть какая-то выгода от властей Республики Беларусь.

«Давайте будем честными: чего белорус Подляшья может требовать от белорусской власти? Ну чего? Не лучшая служба здоровья в Польше, но кажется, не хуже, чем в Беларуси. Если бы была нормальная власть, то была бы другая мысль. Едешь в туристических целях в Беларусь и получаешь некие льготы, то это понятно», — размышляет он.

Теперь проект властей Беларуси собеседник считает черным юмором.

«Сидит в тюрьме лауреат Нобелевской премии. А та же власть хочет «карту белоруса». Я как белорус Подляшья боялся бы ехать в Беларусь», — признаётся он.

Одновременно он размышляет о «карте поляка» и считает, что на нее стоит смотреть двусторонне.

«Когда люди из далекой России имеют «карту поляка» и она для них имеет сентиментальное значение, раз в несколько лет они сюда приезжают, имеют некие льготы… А все эти лица, у которых польские корни под сомнением, используют это как способ легче устроиться в Польше. Мне не нравится такая идея», — замечает он.

Он считает, что «карта поляка» — довольно успешный способ польского правительства привлечь рабочую силу в страну.

«Люди приезжают, учатся здесь на врача и уже здесь остаются. Приезжают, бизнесы закладывают и платят налоги здесь, в Польше. Если бы я смотрел на это при нормальной Беларуси, то как на первый способ использования. Страна позволяет мне поехать в некий музей или дает упрощенные визовые процедуры, чтобы поехать на нашу духовную Родину», — подчеркивает Михаил Степанюк.

На начало 2024 года Польша выдала гражданам Беларуси более 150 тысяч «карт поляка». Этот документ начали выдавать в 2007 году. Всего жителям бывшего СССР выдали более 300 тысяч «карт поляка».

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