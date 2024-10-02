ВСУ ударили ракетой-дроном «Паляница» по территории РФ 1 2.10.2024, 10:57

4,470

Появились подробности.

Украина уже применяла новейший дрон-ракету «Паляница» собственного производства. И это применение было успешным.

Сейчас перед производителем «Паляницы» стоит задача как можно быстрее масштабировать производство, чтобы новое вооружение начало поступать в войска. Об этом рассказал экс-руководитель Укроборонпрома, а ныне министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, пишет «Обозреватель».

Чиновник, возглавивший Минстратегпром 5 сентября этого года, сообщил, что Украина уже применяла «Паляницу» для ударов по территории РФ.

«Было успешное применение. На сегодняшний день основная задача, стоящая перед производителем этой ракеты, является масштабирование производства, чтобы как можно больше данного вооружения могло попасть в наши Вооруженные силы, это основная задача, которую нужно реализовать», – отметил Сметанин.

В то же время министр добавил, что, несмотря на стремительное развитие производства собственного оружия, Украина все еще остается зависимой от поддержки союзников. Он подчеркнул, что в современном мире вряд ли существует страна, которая была бы полностью независима в этом отношении.

«Даже Россия, которая сегодня имеет значительно больший бюджет, расходы на закупку и производство вооружений и военной техники, закупает военную технику у своих союзников», – резюмировал Сметанин.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com