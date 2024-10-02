Крупная российская компания скупает акции «Гомелькабеля» 2.10.2024, 11:05

Раньше ее обвиняли в том, что она «выжимает соки» из предприятия.

Акционеры Гомелькабеля приняли решение продать очередной пакет акций российскому инвестору. Раньше его обвиняли в том, что он «выжимает соки» из предприятия, пишет «Флагшток».

Российские АО «Атолл» и ООО «Торговый дом «Людиновокабель» приобрели пакет акций СОАО «Гомелькабель» общей стоимостью 132,9 тыс. BYN, что составляет 2,4% от текущей балансовой стоимости активов предприятия.

Соответствующее решение опубликовано на сайте Гомелькабель.

За последний год это уже вторая подобная сделка. В декабре 2023 года эти же компании приобрели акции СОАО «Гомелькабель» на сумму 170,2 тыс. BYN. Таким образом российские инвесторы постепенно наращивают свою долю в акционерном обществе, где раньше основная часть акций принадлежала миноритарным акционерам.

Особенность ситуации в том, что российский инвестор одновременно является и конкурентом Гомелькабеля. АО «Атолл» входит в состав Группы компаний «Людиновокабель», которая в 2011 году приобрела на аукционе 25,6% акций Гомелькабель, принадлежащих государству, по цене 10,8 USD за акцию. Наблюдательный совет предприятия возглавил представитель российского инвестора.

Вскоре Гомелькабель столкнулся с серьезными финансовыми проблемами. Некогда прибыльное предприятие стало хронически убыточным. Стоимость акций к 2018 году упала с 14 до 2 USD. Миноритарные акционеры обвиняли в этом российского инвестора, считая, что российские инвесторы пришли для того, чтобы «выжать соки» из предприятия.

«Пока «Гомелькабель» четвертый год подряд несет убытки, стоимость акций падает, а члены наблюдательного совета «гребут» по 1,4 тыс. USD вознаграждения в месяц» — говорил тогда представитель ОАО «Серталит», которому на тот момент принадлежали 2,5% акций СОАО «Гомелькабель»

Три четверти поставок продукции Гомелькабель стало приходиться на российский рынок. Минотарии предполагали, что наращивание экспорта в Россию принималось в угоду ГК «Людиновокабель», которая направляла дешевые заказы в Гомель, а прибыльные оставляла себе. В итоге пока Гомелькабель накапливал убытки, вся прибыль оседала у российских собственников.

«Смысл договоров в том, что вроде бы дать работу, но получить для себя максимальную прибыль путем переработки по максимально заниженным ценам. При этом заводу не остается выручки даже на зарплату. Цель – в перспективе сделать гомельский завод придатком «Людиновокабеля», сократив до минимума персонал» — утверждал экс-директор предприятия Анатолий Бояков.

С тех пор финансовая ситуация Гомелькабеля стабилизировалась. Предприятие вновь стабильно начало получать прибыль. По мере роста прибыли акционерное общество начало скупать собственные акции и продавать их российским инвесторам, тем самым увеличивая их долю в компании.

СОАО «Гомелькабель» специализируется на производстве проводов, покрытых эмалиевой, бумажной и стекловолокнистой изоляцией. Продукция используется для производства двигателей. В начале XXI века предприятие провело масштабное перевооружение и вошло в состав СЭЗ «Гомель-Ратон». Приобретение европейского оборудования позволило предприятию стать одним из лидеров по качеству производимой продукции на постсоветском рынке.

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