Международный раскольник и отщепенец 1 Телеграм-канал «Сито Сократа»

2.10.2024, 11:13

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Министр-гопарь Лавров воспроизвел избитые фразы.

Отгремели встречи высокого уровня 79-й ГА ООН и можно сделать определенные выводы касательно уровня дипломатического восприятия России в мире и мировой ситуации самой Россией.

Начать следует с того, что Путин снова побоялся выбираться за океан. Поездка в Нью-Йорк для него, это не принуждение Улан-Батора к приему его на своей территории. Российский диктатор хочет казаться всемогущим игроком, но на деле трусливый и мерзопакостный террорист. Страхов на Путина нагнала ликвидация его закадычного друга, главаря Хезболлы Хасана Насраллы ВВС Израиля в его бункере в предместьях Бейрута. В то время, как в мире освобождение планеты от террориста считается реализацией правосудия, в так называемом МИД РФ «осуждают, совершенное Израилем политическое убийство». Путинские дипломатические мрази осуждают использование Иерусалимом тяжелых авиабомб. Чья бы корова мычала – российские оккупационные войска без остановки утюжат тысячетонными КАБами Донбасс, чтобы диктатор с листочка прочитал свои тезисы о «воссоединении «ДНР» и «ЛНР» с исторической родиной. Подобного словесного уродства даже нацисты при Геббельсе себе не позволяли, но Россия под вопли разведенного Shamana идет далеко вперед в расчеловечивании.

Путин, организовавший кровавое вторжение в соседнюю суверенную страну, теперь сам боится, чтобы его кто-нибудь в его бункере не распылил. Операция ЦАХАЛ «Новый порядок» мучает военного преступника номер один, и он еще больше грозит миру ядерной дубиной. Поскольку сам лидер «нового мира» опасается ехать на главную встречу ООН, то им дана указка своему матершиннику Лаврову продвигать критику организации. Потому последний заводит мантру о неэффективности ООН и ее кризисе, будучи при этом постоянным членом Совета безопасности. Якобы Москва видит альтернативу в БРИКС, но если ООН так плоха, то почему же РФ не откажется от своего права вето и не передаст его, к примеру, какой-либо африканской стране. Вот так российская риторика, направленная на обесценивание, поляризацию и раскол ООН!

Также Лавров зачитал ряд обвинений в адрес стран Запада, сосредоточившись на украинской проблематике. Трехдневная «спецоперация» переросла в многолетнюю войну, в которой у страны-агрессора подходит военный ресурс, необходимый для поддержания статуса глобального военного игрока. Захват доведенного до состояния безжизненных руин кусков степного и равнинного Донбасса указывает тактический характер возможностей военной машины Кремля, которая сломала зубы в Украине, даже не вступив в схватку с пресловутым НАТО. Это путинский позор, просто какое-то посмешище, особенно по соотношению вложенных ресурсов и итоговой отдачи.

После того, как министр-гопарь воспроизвел избитые фразы про «ущемления русских», «украинский нацизм» он перешел к бряцанию ядерным оружием. Путин не нашел никакого иного способа привлечь внимание мировой общественности к своей отсутствующей в ООН фигуре, кроме ядерного шантажа человечества путем внесения поправок в ядерную доктрину России.

Отщепенец убоялся получения Киевом права на нанесения ударов западными вооружениями по целям в глубине территории РФ, что сразу же с пеной у рта приравнял подобный шаг к прямому нападению ядерной страны НАТО. Дескать воевать до победы против ядерной страны – «бессмысленно». Путинцы призывают выбросить Устав ООН и все международное право на помойку, легализируя силовые диктат и бесконечную и неограниченную гонку вооружений.

Прежде всего от такой волюнтаристской политики страдают страны Глобального Юга, а потому отсутствие массового осуждения с их стороны захватнической войны РФ в Украине выглядит абсурдным. Таким же абсурдом является заявление Лаврова, дескать война на украинской земле ведется «не за территории, а за людей». Почему же российские варвары за каждый метр захваченной территории готовы отдавать жизни своих солдат, особенно на фоне демографической катастрофы в России. Полнейший бред и нелепица, разве нет?

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