Российские власти решили отправить на войну подсудимых 2.10.2024, 11:22

Осужденные уже заканчиваются.

Российские власти начали подготовку к массовой отправке подсудимых на войну в Украину, рассказали «Важным историям» два источника в Минобороны, а также работающие по уголовным статьям адвокаты.

До сих пор на фронт вербовали только подследственных и уже осужденных. Но в конце сентября Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который позволяет забирать на фронт подсудимых. Хотя президент РФ Владимир Путин еще не подписал закон, в СИЗО идет подготовка к тому, чтобы подсудимых «сорвать с цепи» — отправить на войну, говорят адвокаты.

Военнослужащие, занимающиеся вербовкой на контракт, получили соответствующую задачу, подтвердил источник «Важных историй» в Минобороны. По его словам, сейчас они собирают информацию, сколько подсудимых годны к военной службе и как много среди них желающих заключить контракт.

«Из примерно 60 тыс. подсудимых ожидается забрать 40%», — отметил собеседник. Таким образом, речь может идти примерно о 24 тыс. человек. Это близко к цифре, которую называют адвокаты. По их данным, из каждого СИЗО, которых в России 210, планируется отправить воевать порядка 100 подсудимых, суммарно около 20 тыс.

Согласно данным ФСИН, всего в российских СИЗО на начало 2024 года находилось 106 тыс. человек, однако в это число входят не только подсудимые, но и подследственные, обвиняемые и т.д. В течение года на скамье подсудимых оказываются сотни тысяч россиян, которые проходят по уголовным делам. Так, например, в 2023 году суды рассмотрели уголовные дела в отношении 769 тыс. человек, следует из данных Судебного департамента при Верховном суде.

Еще до принятия Госдумой закона о возможности для подсудимых отправиться на фронт ни в одном СИЗО не было недостатка желающих заключить контракт с Минобороны, говорит один из адвокатов. В свою очередь в СИЗО начали подталкивать к подписанию контракта путем ужесточения условий содержания, рассказал адвокат Дмитрий Захватов. По его словам, это делается из-за нежелания властей объявлять вторую волну мобилизации.

В то же время, как отмечает близкий к Генштабу источник издания, количество заключенных для отправки на войну уменьшается. «Осужденные по легким статьям, те, кому недолго сидеть, не очень охотно идут воевать. В России значительную часть такого контингента уже выгребли, приходится брать потенциальных сидельцев на входе», — пояснил собеседник.

При этом он отметил, что отправка на войну 40% подсудимых — «это чиновничьи обещания, возможно, с учетом опыта набора подследственных и заключенных».

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