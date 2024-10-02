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В центре Бреста продают квартиру с очень необычной планировкой

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  • 2.10.2024, 12:03
  • 2,258
В центре Бреста продают квартиру с очень необычной планировкой

В ней — сразу 9 комнат.

В самом центре Бреста выставили на продажу весьма необычную квартиру. Это жилье находится в элитном доме и насчитывает около 500 квадратных метров полезной площади, пишет realt.by.

Располагается жилье в доме на улице Маяковского. Это кирпичное здание было возведено в 2007 году. Вокруг дома — старый центр и все основные достопримечательности. До пешеходной улицы Советской отсюда — пара минут пешком.

9-комнатная квартира занимает последние этажи дома — 8-й и 9-й. Общая площадь этого жилья составляет 464 квадратных метра.

Огромный пентхаус состоит из двух уровней. Планировка отличается симметричностью и обилием внутреннего пространства — в жилье сохранена удобная геометрия комнат, учтено естественное освещение и все тонкости инженерных коммуникаций.

Всего здесь − 9 комнат, 4 совмещенных санузла, 4 лоджии и 2 балкона. Общие пространства (кухня, столовая, гостиная) и спальные комнаты можно разместить на разных уровнях.

Потолки в квартире − 2,69 метра, в гостиной — второй свет.

Необычная квартира находится на стадии чистовой отделки. Тут оштукатурены стены, залита бетонная стяжка пола, проведена новая электропроводка, установлены радиаторы отопления, частично — сантехника.

В описании квартиры также упоминается чистый и аккуратный подъезд, спокойный двор, облагороженная придомовая территория, стоянка для автомобилей, район с развитой инфраструктурой.

Стоимость квартиры — 600 тысяч долларов (1291 доллар — за метр).

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