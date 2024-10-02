Харрис опережает Трампа в ключевом штате Пенсильвания 3 2.10.2024, 12:21

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Республиканец лидирует среди избирателей старше 50 лет.

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис на 2% опережает кандидата от республиканцев Дональда Трампа в ключевом штате Пенсильвания. Об этом сообщает Politico.

По данным опроса AARP, за Харрис готовы проголосовать 49% потенциальных избирателей, по сравнению с 47% за Трампа. В то же время 3% респондентов еще не определились.

Опрос, проведенный с 17 по 24 сентября, является первым, проведенным в Пенсильвании после того, как президент Джо Байден выбыл из гонки.

Отмечается, что Трамп опережает Харрис среди избирателей старше 50 лет. Они поддерживают республиканца, поскольку считают инфляцию и высокие цены главной проблемой.

«Самая большая слабость Харрис — это старшие избиратели. Это самая большая доля электората, и она отстает», — сказал республиканский социолог Боб Уорд.

50% потенциальных избирателей ретроспективно одобряют работу Трампа на посту президента, тогда как 49% не одобряют. Что касается Харрис, то 45% одобряют ее работу на посту вице-президента, а 52% не одобряют.

При этом Харрис лидирует среди женщин на 19 процентных пунктов, тогда как Трамп опережает ее у мужчин на 16 пунктов. Однако среди женщин-избирателей старше 50 лет кандидаты имеют равное количество голосов.

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