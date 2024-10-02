Назван напиток, который «стирает» морщины 2.10.2024, 13:11

2,394

Особенно он полезен для женщин за 50.

Ученые из университета штата Флорида в США выяснили, что клюквенный напиток с высоким содержанием антиоксидантов способствует улучшению состояния кожи, повышая ее тонус и эластичность, что предотвращает появление мелких морщин. Выводы эксперимента были опубликованы в научном журнале Nutrition.

Как напиток из клюквы предотвращает преждевременное старение кожи

В эксперименте участвовали женщины за 50, они были разделены на 2 группы. Одни принимали плацебо, другие – клюквенный напиток. В этом напитке была высокая концентрация антиоксидантов. Антиоксидантные соединения защищают клетки человеческого организма от влияния свободных радикалов, которые не только являются причиной раковых заболеваний, но и провоцируют преждевременное старение и появление морщин.

Участницы эксперимента в течение шести недель употребляли напиток из клюквы. Пятидесятилетние женщины имели очевидные улучшения состояния кожи: она стала гладкой и упругой, исчезли мелкие морщинки, более глубокие заломы на коже стали почти незаметными.

В выводах ученых отмечается, что результаты исследования также подтверждены инструментальными измерениями. Они показали, что после употребления напитка кожа у респондентов стала более эластичной, укрепились ее защитные свойства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com