Свитан: В России начался снарядный голод 2.10.2024, 13:27

ВСУ двумя ударами уничтожили 15% запасов на территории РФ.

Путинские военкоры и Z-блогеры не просто так говорят о дефиците снарядов на фронте. Уничтожение ВСУ двух стратегических складов (107-го и 23-го) на территории РФ - это как минимум 10-15% российских расходников, которые быстро заменить невозможно из-за логистических проблем.

Об этом заявил полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью «24 каналу».

По словам аналитика, у россиян очень большое логистическое плечо поставок. Заводы за Уралом производят боеприпасы, но пока их довезут, то определенное время и возможности на фронте упускаются, что приводит к тактическим поражениям оккупантов.

«Вот почему эти удары для нас так важны, – подчеркнул эксперт. – Бить именно по военным объектам в тылах противниках. Российские войска сразу же чувствуют недостаток боеприпасов. Нам очень важно получить разрешение на работу дальних средств поражения по российским тылам, причем дальность этих средств должна составлять не 300 и даже не 500 км: нам нужны средства с дальностью 1000 км и больше».

Ни один БПЛА не сможет перенести такое количество боеприпасов, как ракета. У ракеты боевая часть до полутонны, а беспилотник способен принести максимум 100-килограмовую авиабомбу, пояснил Свитан.

Россияне тотчас же почувствуют это на линии боевого соприкосновения. Контроль на глубину до 2000 км в тылу противника не даст возможности оккупантам не то что наступать, а даже обороняться, а это как раз одна из наших основных задач – снести российскую оборону и восстановить нашу территориальную целостность, отметил полковник ВСУ.

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