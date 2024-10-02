На немецком острове задержали четырех нелегалов, приехавших по белорусскому маршруту
- 2.10.2024, 13:37
Они из Марокко, Египта и Ирана.
В Германии на острове Узедом были задержаны четыре мигранта из Марокко, Египта и Ирана, сообщил Nord Kurier.
Полицейские остановили марокканца и египтянку в Зирхове. Молодые люди заявили, что приехали в Германию по белорусскому маршруту.
До этого полицейскими были задержаны двое молодых людей из Ирана. Они описали свой маршрут более подробно: мужчины следовали через Азербайаджан, Россию, Беларусь и Польшу. Само путешествие заняло две недели.
Всех мигрантов отправили в центр первичного приема.