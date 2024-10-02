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На немецком острове задержали четырех нелегалов, приехавших по белорусскому маршруту

  • 2.10.2024, 13:37
На немецком острове задержали четырех нелегалов, приехавших по белорусскому маршруту

Они из Марокко, Египта и Ирана.

В Германии на острове Узедом были задержаны четыре мигранта из Марокко, Египта и Ирана, сообщил Nord Kurier.

Полицейские остановили марокканца и египтянку в Зирхове. Молодые люди заявили, что приехали в Германию по белорусскому маршруту.

До этого полицейскими были задержаны двое молодых людей из Ирана. Они описали свой маршрут более подробно: мужчины следовали через Азербайаджан, Россию, Беларусь и Польшу. Само путешествие заняло две недели.

Всех мигрантов отправили в центр первичного приема.

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