На немецком острове задержали четырех нелегалов, приехавших по белорусскому маршруту 2.10.2024, 13:37

Они из Марокко, Египта и Ирана.

В Германии на острове Узедом были задержаны четыре мигранта из Марокко, Египта и Ирана, сообщил Nord Kurier.

Полицейские остановили марокканца и египтянку в Зирхове. Молодые люди заявили, что приехали в Германию по белорусскому маршруту.

До этого полицейскими были задержаны двое молодых людей из Ирана. Они описали свой маршрут более подробно: мужчины следовали через Азербайаджан, Россию, Беларусь и Польшу. Само путешествие заняло две недели.

Всех мигрантов отправили в центр первичного приема.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com