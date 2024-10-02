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В Беларуси запретили ловить рыбу

  • 2.10.2024, 13:46
  • 4,102
В Беларуси запретили ловить рыбу

C 1 октября.

В Беларуси начал действовать запрет на рыбную ловлю, сообщили в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

Так, на территории Беларуси запрещается ловля всех видов рыб на зимовальных ямах с 1 октября по 15 апреля.

Это связано с тем, что рыбы в естественных условиях скапливаются на зимовальных ямах или на более глубоких участках водоемов и становятся слишком уязвимыми. Причем, как правило, рыбы из года в год используют одни и те же ямы для зимовки.

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