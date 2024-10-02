Почему Лукашенко заговорил о захвате Чернобыльской АЭС

Почему Лукашенко заговорил о захвате Чернобыльской АЭС1
- 2.10.2024, 14:13
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Эти слова рассчитаны на людей с короткой памятью.
Неожиданным моментом встречи Лукашенко и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси стало высказывание диктатора, пишет «Наша Нiва».
Он внезапно, без всякого на то повода, заговорил о Чернобыльской станции. И заявил: ни у Минска, ни у Москвы нет планов ее захватывать, о чем якобы пишут какие-то украинские СМИ.
«Я вас абсолютно заверяю, что это глупость полная, которая меня даже удивила. Мы в страшном сне даже не могли представить, что нам придется захватить Чернобыльскую атомную станцию и за нее потом отвечать», — отвечал Лукашенко на вопрос, который Гросси даже не задавал.
На самом деле, эти слова рассчитаны на людей с короткой памятью. В первый же день вторжения 24 февраля 2022 года российские военные зашли с территории Беларуси, захватили ЧАЭС и удерживали ее чуть больше месяца.
Новое упоминание о Чернобыле, в результате, добавило напряжения, а не снизило его.