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Почему Лукашенко заговорил о захвате Чернобыльской АЭС

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  • 2.10.2024, 14:13
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Почему Лукашенко заговорил о захвате Чернобыльской АЭС
Российский военный на территории ЧАЭС

Эти слова рассчитаны на людей с короткой памятью.

Неожиданным моментом встречи Лукашенко и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси стало высказывание диктатора, пишет «Наша Нiва».

Он внезапно, без всякого на то повода, заговорил о Чернобыльской станции. И заявил: ни у Минска, ни у Москвы нет планов ее захватывать, о чем якобы пишут какие-то украинские СМИ.

«Я вас абсолютно заверяю, что это глупость полная, которая меня даже удивила. Мы в страшном сне даже не могли представить, что нам придется захватить Чернобыльскую атомную станцию и за нее потом отвечать», — отвечал Лукашенко на вопрос, который Гросси даже не задавал.

На самом деле, эти слова рассчитаны на людей с короткой памятью. В первый же день вторжения 24 февраля 2022 года российские военные зашли с территории Беларуси, захватили ЧАЭС и удерживали ее чуть больше месяца. 

Новое упоминание о Чернобыле, в результате, добавило напряжения, а не снизило его.

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