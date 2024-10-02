Иран совершил большую ошибку Александр Роднянский

2.10.2024, 14:16

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Израиль получил моральное и юридическое право действовать.

Мир обошли кадры массированной атаки иранских ракет на Израиль.

Иранская пресса радовалась кадрам с израильтянами в бомбоубежищах и публиковала фейки о точном попадании ракет по военным базам и «уничтожении самолетов».

В реальности в результате удара почти 200-ми баллистическими ракетами по Израилю погиб погиб… один человек. Палестинец. На него упал обломок сбитой ракеты.

Этот кадр публикуют многие. Как и кадры радостных танцев на улицах Газы и городов Западного берега. Такого праздника у них не было с 7-го октября прошлого года, когда эти прекрасные «мирные люди» радовались садистским убийствам женщин, детей и стариков.

Вчера же появились и кадры теракта в Яффо, когда двое палестинских террористов с автоматами расстреляли обычных людей сначала в трамвае, а затем – на остановке. Восемь погибших и семь раненых.

Оба нападавших были, конечно, убиты тоже.

Бесконечное колесо насилия. Крови. Ненависти.

Но, кажется, после вчерашней атаки Ирана у Израиля появился шанс. Может уникальный. Первый за последние 50 лет. Шанс изменить Ближний Восток.

Руководство Ирана явно совершило ужасную ошибку.

Вынужденную – они не могли не ответить на уничтожение лидеров Хезболлы и удара по хуситам в Йемене – они же «в ответе за тех, кого приручили». Но это большая ошибка.

Израиль получил моральное и юридическое право действовать. Он может уничтожить ядерную программу Ирана, его нефтяные терминалы, морские порты. Может нанести мощный удар террористическому режиму.

Перед началом наземной операции в Ливане премьер-министр Нетаньяху обратился… к иранскому народу.

Он сказал, что жители Ирана «заслуживают лучшего», а «поработившие» их иранские власти с каждым днем подводят людей «все ближе к пропасти». «Если бы им было дело до вас, они бы прекратили тратить миллионы долларов на бессмысленные войны на Ближнем Востоке», – сказал премьер Израиля.

Но Иран «наконец-то станет свободным» и тогда «два древних народа – евреи и персы – будут жить в мире». В конце обращения Нетаньяху призвал иранцев не дать «небольшой группе фанатичных теократов разрушить их надежды и мечты».

Я много раз видел на европейских улицах демонстрации иранских оппозиционеров в поддержку Израиля.

Если ответ Израиля предоставит иранскому народу возможность восстать и избавиться от режима, который тиранит его женщин и дочерей, мир изменится.

Александр Роднянский, Telegram

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