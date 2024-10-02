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«Творится полный беспредел»

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  • 2.10.2024, 14:27
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«Творится полный беспредел»

Российский солдат рассказал о ситуации на фронте в армии РФ.

Российский солдат из 132-й бригады ВС РФ, столкнувшийся с наглым поведением со стороны военного командования и долгами по зарплате, записал видеообращение, в котором рассказал про отправку на передовую в качестве наказания со стороны командира, пишет «Диалог.UA».

По его словам, уже четыре месяца ему не выплачивают зарплату и его многочисленные жалобы все это время оставались без ответа. Ему не выплатили деньги даже за ранение.

Когда он решил обратиться к вышестоящим инстанциям, вместо помощи его отправили на передовую, причем с дополнительной нагрузкой — побитым за пьянку стариком-алкоголиком, который плохо слышит и явно не способен к ведению боевых действий.

Теперь военнослужащий не знает, что делать, осознавая, что, скорее всего, своих денег он так и не увидит. Более того, он опасается, что вскоре может погибнуть на передовой.

Комментируя видео, в Сети отмечают, что не стоит верить российским властям и не нужно соглашаться участвовать в так называемой «специальной военной операции». Он подчеркнул, что жизнь и здоровье нельзя обменивать на пустые обещания о легких деньгах.

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