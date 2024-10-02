В России пресекли контрабанду белорусских сигарет в Турцию

В России пресекли контрабанду белорусских сигарет в Турцию1
- 2.10.2024, 14:55
Задержанную партию оценили в 160 тысяч долларов.
Попытку контрабанды белорусских сигарет предотвратили таможенники Новороссийска совместно с Управлением ФСБ по Краснодарскому краю.
Как сообщили в Федеральной таможенной службе, российский грузоотправитель подал декларацию на экспорт в Турцию 3 тонн теплоизоляционной пленки.
Однако при досмотре контейнера в порту в рулонах пленки были обнаружены тайники, где находилось 120 тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизными марками.
Партию оценили в 15 млн российских рублей (около 160 тысяч долларов).
Заведено уголовное дело.