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В России пресекли контрабанду белорусских сигарет в Турцию

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  • 2.10.2024, 14:55
В России пресекли контрабанду белорусских сигарет в Турцию

Задержанную партию оценили в 160 тысяч долларов.

Попытку контрабанды белорусских сигарет предотвратили таможенники Новороссийска совместно с Управлением ФСБ по Краснодарскому краю.

Как сообщили в Федеральной таможенной службе, российский грузоотправитель подал декларацию на экспорт в Турцию 3 тонн теплоизоляционной пленки.

Однако при досмотре контейнера в порту в рулонах пленки были обнаружены тайники, где находилось 120 тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизными марками.

Партию оценили в 15 млн российских рублей (около 160 тысяч долларов).

Заведено уголовное дело.

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