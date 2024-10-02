Зеленский провел кадровые перестановки в Службе внешней разведки 1 2.10.2024, 15:22

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Причины в указах президента Украины не уточняются.

Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд кадровых перестановок в руководстве Службы внешней разведки (СВР). Олег Луговский был уволен с должности заместителя председателя и назначен на новую должность первого заместителя председателя СВР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указы главы украинского государства.

Также президент Украины уволил Олега Синайко с должности заместителя главы СВР. Его место занял Геннадий Богач, назначенный на аналогичную должность.

Причины этих кадровых изменений в указах не уточняются.

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