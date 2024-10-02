Лукашенко боится 1 Telegram-канал «Вечерний дофамин»

2.10.2024, 15:28

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И это хорошо.

Лукашенко встречался с немногочисленными послами тех стран, которые не побрезговали верифицировать своих послов.

«Очередным поводом для внешних нападок на Беларусь станет, очевидно, кампания по выборам президента (эта уже кампания по нападкам на Беларусь началась, вы это знаете). Уже, наверное, начали писать заготовки громких планов по «свержению режима» и просить миллионы долларов грантов на эти бесполезные цели. Каждые пять лет просят. Сразу огорчу идейных вдохновителей: расшатать ситуацию и ввергнуть страну в пучину хаоса мы не позволили и не позволим. Вы это увидите», — сказал он.

Боится. Это хорошо.

А еще в Минске с сегодняшнего дня можно зарегистрировать ИП. Регистрация была приостановлена «по техническим причинам» 17 августа 2021 года.

И вот технические причины иссякли. Неужели они к выборам хотят иллюзию нормальной жизни создать? Ну-ну…

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