ВСУ ликвидировали российского хоккеиста 2.10.2024, 15:34

Неизвестно даже место похорон захватчика.

Российский хоккеист Егор Сорокин, который отправился убивать украинцев, был ликвидирован воинами ВСУ. Оккупанту было 27 лет, пишет «Обозреватель».

Об этом информирует пресс-служба пермского «Молота» на своей странице в подконтрольной Кремлю социальной сети Вконтакте. В клубе, воспитанником которого являлся Сорокин, ограничился коротким сообщением о его гибели и объявлением сборов для семьи оккупанта.

Один из знакомых спортсмена отметил, что на сегодня неизвестно даже место похорон захватчика.

А один из болельщиков раскритиковал «Молот» за сбор денег для семьи Сорокина. «При всем огромном уважении к павшему воину, но вот зачем идет сбор средств, я что-то не совсем понимаю», – написал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com