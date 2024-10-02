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ВСУ ликвидировали российского хоккеиста

  • 2.10.2024, 15:34
ВСУ ликвидировали российского хоккеиста

Неизвестно даже место похорон захватчика.

Российский хоккеист Егор Сорокин, который отправился убивать украинцев, был ликвидирован воинами ВСУ. Оккупанту было 27 лет, пишет «Обозреватель».

Об этом информирует пресс-служба пермского «Молота» на своей странице в подконтрольной Кремлю социальной сети Вконтакте. В клубе, воспитанником которого являлся Сорокин, ограничился коротким сообщением о его гибели и объявлением сборов для семьи оккупанта.

Один из знакомых спортсмена отметил, что на сегодня неизвестно даже место похорон захватчика.

А один из болельщиков раскритиковал «Молот» за сбор денег для семьи Сорокина. «При всем огромном уважении к павшему воину, но вот зачем идет сбор средств, я что-то не совсем понимаю», – написал он.

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