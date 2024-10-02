ВСУ ликвидировали российского хоккеиста
- 2.10.2024, 15:34
Неизвестно даже место похорон захватчика.
Российский хоккеист Егор Сорокин, который отправился убивать украинцев, был ликвидирован воинами ВСУ. Оккупанту было 27 лет, пишет «Обозреватель».
Об этом информирует пресс-служба пермского «Молота» на своей странице в подконтрольной Кремлю социальной сети Вконтакте. В клубе, воспитанником которого являлся Сорокин, ограничился коротким сообщением о его гибели и объявлением сборов для семьи оккупанта.
Один из знакомых спортсмена отметил, что на сегодня неизвестно даже место похорон захватчика.
А один из болельщиков раскритиковал «Молот» за сбор денег для семьи Сорокина. «При всем огромном уважении к павшему воину, но вот зачем идет сбор средств, я что-то не совсем понимаю», – написал он.