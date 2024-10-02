Это было очень давно
- Константин Эггерт
- 2.10.2024, 15:46
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Арабский мир был счастлив, когда Нетаньяху врезал по Газе.
Про опасность полномасштбной войны на Ближнем Востоке если Израиль что-то там такое сделает я слышу ещё с тех пор, когда на первом курсе ИСАА при МГУ выучил букву «алиф» (первая буква арабского алфавита, в иврите «алеф»). Это было очень давно.
Я не знал тогда не то что арабской азбуки, но даже что такое секс (да, я поздно начал))). И знаете что? Никакой «масштабной войны» ни разу не было. А теперь, за отсутствием «противостояния двух систем» и при очевдной слабости как Ирана, так и поглощенного Украиной Путина, не будет и подавно. Арабский мир был счастлив, когда Нетаньяху вреазал по Газе, еще более счастлив, когда замочили Насраллу и Ко, а если теперь ответят по объектам КСИР и центрифугам Нетанза, то в кондитерских Аммана, Дубая, Маската, Эр-Рияда и даже – да-да – многих городов Сирии напрочь кончатся пахлава и маамуль.
Так что попейте кофе, посмотрите сериал, а еще лучше задонатьте ЦАХАЛ – главному гаранту мира в регионе, который я очень люблю.
Константин Эггерт, X