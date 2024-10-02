ГУР: В оккупированном Бердянске взорвали автомобиль судьи-предателя
- 2.10.2024, 15:55
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Он нарушил присягу и перешел на сторону россиян.
Во временно захваченном украинском Бердянске в среду, 2 сентября, взорвали автомобиль с судьей-предателем Виталием Ломейко.
Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.
Авто предателя взорвали возле 6 дома на улице Красных Партизан в микрорайоне Лиски недалеко от порта, отмечает ГУР. По данным разведки, Ломейко в момент взрыва находился в машине.
Ломейко — судья Черниговского районного суда Запорожской области, который остался в оккупированном Бердянске. Он нарушил присягу в условиях войны и сознательно и добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками, отмечает разведка.
«Судьба Виталия Ломейко, который причастен к репрессиям украинцев в оккупации и военным преступлениям — напоминание всем предателям, что прислуживание палачам украинского народа опасно для здоровья и жизни», — подчеркивает ГУР.