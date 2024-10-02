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Украинские штурмовики уничтожили укрепления россиян

  • 2.10.2024, 16:38
Украинские штурмовики уничтожили укрепления россиян

И продемонстрировали результаты удачной операции.

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады продемонстрировали результаты удачной операции, нанеся мощный удар по вражеским позициям.

Защитникам Украины удалось уничтожить пушку россиян, которая долгое время обстреливала позиции ВСУ. Видео обнародовали в официальном Telegram-канале бригады.

Также украинские бойцы нанесли существенные потери российской пехоте и вывели из строя миномет противника. Кроме этого, были разрушены вражеские укрепления, что делает невозможным дальнейшее сопротивление со стороны оккупантов.

«Каждая такая операция приближает нас к общей цели – победе! Вместе мы несокрушимы!» – подчеркнули бойцы.

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