Bloomberg: Великобритания хочет перезагрузить отношения с ЕС 2.10.2024, 17:05

Чтобы исправить ущерб от Brexit.

Поездка премьер-министра Британии Кира Стармера в Брюссель в среду, 2 октября, станет его первым реальным шагом в перезагрузке отношений Лондона с ЕС после Brexit — процесс, который, вероятно, займет месяцы, если не годы, пишет Bloomberg (перевод — «Зеркало Недели»).

Стармер проведет встречу в бельгийской столице с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он стремится как можно быстрее получить представление о жизнеспособности своих планов.

Лейбористы, находящиеся у власти в Британии впервые с 2010 года, хотят исправить ущерб, причиненный связям Лондона с ЕС, вызванный многолетними противоречивыми переговорами по Brexit. По словам людей, знакомых с этим вопросом, Британия и ЕС стремятся провести свой первый двусторонний саммит в следующем году.

В рамках сближения министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми, по всей вероятности, примет участие во встрече глава МИД стран ЕС в этом месяце.

Однако, хотя ЕС и Великобритания стремятся воспользоваться перезагрузкой, они имеют разные приоритеты, а это значит, что впереди стороны ждут еще более сложные переговоры.

Стармер хочет более тесного сотрудничества в сфере обороны, ослабления проверок продуктов питания и взаимного признания профессиональных квалификаций. Великобритания также четко дала понять, что ранее установленные границы неприсоединения к единому рынку и таможенному союзу остаются неизменными.

ЕС хочет, чтобы любые новые договоренности основывались на полной имплементации соглашений, уже подписанных после Brexit. Евросоюз стремится, в частности, заключить пакт о мобильности молодежи, энергетическом сотрудничестве и гарантиях соблюдения прав граждан, а также относительно рыболовства. Германия и Франция призвали к заключению общеблокового соглашения по миграции, и хотя Стармер «считался с этой перспективой» в прошлом, сейчас его правительство рассматривает возможность двусторонних соглашений с Францией и Италией.

Дипломаты ЕС говорят, что предложения Британии по соглашениям в сфере безопасности и ветеринарии выполнимы, но в частном порядке они выражают разочарование отсутствием деталей, а некоторые государства-члены призывают Союз быть осторожным в заключении новых соглашений с Лондоном.

Европейские дипломаты также разочарованы тем, что Стармер отклонил предложение разрешить жителям стран ЕС и Великобритании в возрасте от 18 до 30 лет оставаться в стране назначения в течение четырех лет.

Хотя на прошлой неделе Стармер заявил журналистам, что у Британии нет планов по такому соглашению, правительство Лондона готово обсудить эту идею в рамках более широких переговоров.

Британские чиновники ожидают, что официальные переговоры начнутся в декабре или в январе. Дипломаты как Великобритании, так и ЕС считают, что 2025 год является решающим для заключения этих соглашений, и предупреждают, что импульс от перезагрузки при новом правительстве Британии рискует угаснуть после этого срока.

На этой неделе Стармер также может поднять вопрос о новой системе обмена биометрическими данными ЕС, которая может повлечь задержки на границах, когда начнет действовать в ноябре.

Ранее Стармер назвал оборону, безопасность границ и торговлю – сферами, в которых он надеется на улучшение отношений Лондона с ЕС.

После победы на выборах в июле лейбористский премьер Стармер провел несколько встреч с ведущими европейскими политиками, такими как президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

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