Щенсны подписал контракт с «Барселоной»
- 2.10.2024, 18:00
Польский вратарь ради каталонского клуба возобновил карьеру.
Польский голкипер Войцех Щенсны подписал контракт с «Барселоной», которая в сентябре потеряла основного голкипера Марка-Андре тер Штегена из-за травмы. Об этом сообщается на сайте клуба.
Контракт с 34-летним поляком рассчитан до конца сезона.
Щенсны в конце августа завершил карьеру после расторжения контракта с «Ювентусом».
На протяжении карьеры поляк играл также за «Арсенал», «Брентфорд» и «Рому». В сборной Польши он провел 84 матча, участвовал в двух чемпионатах мира и четырех Евро.
«Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании.
Ближайший матч команда проведет с «Алавесом» 6 октября.