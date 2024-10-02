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Щенсны подписал контракт с «Барселоной»

  • 2.10.2024, 18:00
Щенсны подписал контракт с «Барселоной»
Войцех Щенсны

Польский вратарь ради каталонского клуба возобновил карьеру.

Польский голкипер Войцех Щенсны подписал контракт с «Барселоной», которая в сентябре потеряла основного голкипера Марка-Андре тер Штегена из-за травмы. Об этом сообщается на сайте клуба.

Контракт с 34-летним поляком рассчитан до конца сезона.

Щенсны в конце августа завершил карьеру после расторжения контракта с «Ювентусом».

На протяжении карьеры поляк играл также за «Арсенал», «Брентфорд» и «Рому». В сборной Польши он провел 84 матча, участвовал в двух чемпионатах мира и четырех Евро.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании.

Ближайший матч команда проведет с «Алавесом» 6 октября.

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