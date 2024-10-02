Щенсны подписал контракт с «Барселоной» 2.10.2024, 18:00

Войцех Щенсны

Польский вратарь ради каталонского клуба возобновил карьеру.

Польский голкипер Войцех Щенсны подписал контракт с «Барселоной», которая в сентябре потеряла основного голкипера Марка-Андре тер Штегена из-за травмы. Об этом сообщается на сайте клуба.

Контракт с 34-летним поляком рассчитан до конца сезона.

Щенсны в конце августа завершил карьеру после расторжения контракта с «Ювентусом».

На протяжении карьеры поляк играл также за «Арсенал», «Брентфорд» и «Рому». В сборной Польши он провел 84 матча, участвовал в двух чемпионатах мира и четырех Евро.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании.

Ближайший матч команда проведет с «Алавесом» 6 октября.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com