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В Лондоне начинается громкий суд о компенсации за присвоенные Россией самолеты

  • 2.10.2024, 18:55
  • 1,882
В Лондоне начинается громкий суд о компенсации за присвоенные Россией самолеты

Иск на миллиарды.

В Высоком суде Лондона начался судебный процесс относительно того, кто компенсирует ущерб за сотни застрявших в России самолетов, пишет Bloomberg.

Лизингодатели, такие как AerCap Holdings, подали в суд на страховщиков, включая подразделения AIG и Lloyd's, после того, как Россия отказалась вернуть самолеты, сданные в аренду местным авиакомпаниям после вторжения в Украину и введения санкций западными странами.

Российские авиакомпании отказались вернуть почти 800 иностранных самолетов и перерегистрировали их на территории РФ после расторжения контрактов.

Первоначальный иск AerCap на $3,4 млрд был сокращен до более чем $2 млрд после урегулирования, претензии других лизингодателей по делу также достигают сотен миллионов долларов.

Ранее страховые компании утверждали, что самолеты не потеряны, поскольку российские авиакомпании продолжают их использовать, а в страховках действуют некоторые исключения, что делает покрытие недействительным.

Из 141 самолета и 29 автономных авиадвигателей AerCap 116 самолетов и 15 двигателей остаются в России и используются 15 авиакомпаниями, включая Аэрофлот.

«Реальность, которая была очевидна уже достаточно давно, такова, что самолеты и двигатели потеряны», – заявил в суде адвокат AerCap Марк Ховард.

Ожидается, что судебный процесс будет продолжаться до декабря, а принятие решения может занять несколько месяцев после этого.

В 2022 году Fitch Ratings оценило общую застрахованную остаточную стоимость находящихся во владении России самолетов в $13 млрд. С тех пор многие иски были урегулированы.

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