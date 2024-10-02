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Tesla впервые в этом году увеличила продажи

  • 2.10.2024, 19:30
Tesla впервые в этом году увеличила продажи

Компания Илона Маска значительно улучшила показатели.

После двух провальных кварталов продажи автомобилей Tesla наконец-то начали расти.

Tesla сообщила о производстве 469796 автомобилей за трехмесячный период, закончившийся в сентябре, что на 9,1% больше, чем в третьем квартале 2023 года. Компания также сообщила о поставках 462890 автомобилей клиентам в течение третьего квартала 2024 года, что на 6,3% больше, чем во втором квартале 2023 года.

Отчет о третьем квартале демонстрирует значительное улучшение показателей, если сравнивать с ситуацией в первом полугодии. Tesla производила и продавала больше автомобилей, чем раньше в этом году. Производство в третьем квартале выросло на 14,4% по сравнению со вторым кварталом 2024 года, а поставки — на 5,8%.

Можно предположить, что ситуация изменилась благодаря популярному грузовику Cybertruck, однако Tesla не раскрывает информацию о продажах этой конкретной модели. Производство компании все еще сосредоточено на Model 3 и Y. В третьем квартале было произведено 443668 авто этих моделей, 439975 поставлено. Остальные 26128 произведенных и 22915 поставленных приходятся на все остальные модели (Model S, Model X, Cybertruck и Tesla Semi).

Tesla говорит, что 23 октября опубликует полный отчет о прибыли за третий квартал. Но перед этим, 10 октября, компания, как ожидается, представит свое долгожданное «роботакси».

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