В конфискате Гомеля появилась люксовая обувь: цены шокируют 2 2.10.2024, 20:01

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Посетители магазина видят на ценниках свою зарплату.

В одном из конфискатов Гомеля можно купить шлепанцы D&G и кроссовки Gucci. Цены такие, что люди шутят: некоторые посетители магазина видят на ценниках свою зарплату.

Видео из магазина «Ваш выбор» появилось в тиктоке под звуки «Следующая остановка: Республиканская психиатрическая больница. Конечная». Видно, что на витрине стоит брендовая обувь — шлепанцы D&G за 820 рублей, кроссовки Gucci за 900 рублей, кеды Philipp Plein за 571 рубль, передает «Наша Нiва».

За кадром смеется женщина, а автор видео удивляется:

— Подождите, это белорусский конфискат. Это сильно.

За пять дней ролик набрал 767 тысяч просмотров и более 15 тысяч лайков. А в комментариях началась дискуссия о том, могут ли быть такие цены в магазине, если государство получило вещи бесплатно. Тем более, покупая товар в конфискате, человек остается без гарантии и даже не может быть уверен, что получил действительно брендовую вещь, а не дешевую подделку.

Кстати, на сайте konfiskat.by можно увидеть, что в гомельском конфискате продают и более дорогие вещи. Например, женские куртки Prada за 6515 рублей или Rindi (указано, что в последнем случае страна-производитель неизвестна) за 3064 рубля, пальто Burberry в разных цветах за 5075 рублей. Мужчинам предлагают темно-синий пиджак Celine за 2915 рублей, пуховик Baldinini за 2324 рубля.

Также есть обувь значительно дороже той, которую увидел на витринах пользователь TikTok. Например, предлагаются женские кроссовки Hermes, цена которых приближается к 4 тысячам рублей, дутые сапоги Gucci & Balenciaga за 3344 рубля или сапоги Foster за 2822 рубля.

Напомним: сеть магазинов «Ваш выбор» продает товары, которые были конфискованы — это может быть как контрабанда с границы, так и имущество, арестованное в рамках уголовных дел. После 2020 года были случаи, когда в таких магазинах находили вещи, конфискованные у политзаключенных.

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