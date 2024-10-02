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Сентябрь этого года стал в Беларуси самым теплым за весь период наблюдений

  • 2.10.2024, 20:43
Сентябрь этого года стал в Беларуси самым теплым за весь период наблюдений

Средняя температура воздуха составила 17,5 градусов.

Средняя по Беларуси температура воздуха за сентябрь составила 17,5 градусов, это выше климатической нормы на 4,8 градусов, сообщили БелТА в Белгидромете.

«Сентябрь текущего года занял первое место в ранжированном ряду наблюдений от самого теплого к самому холодному за весь период наблюдений», – отметили в Белгидромете.

Положительная аномалия температуры воздуха распространилась по всей территории страны и находилась в основном в пределах от 4 до 6 градусов.

В областном разрезе наибольшие отклонения температуры воздуха от климатической нормы отмечены в Могилевской области (в среднем по области плюс 5,3 градуса). В Витебской области они были наименьшими (плюс 4,4 градуса).

«Средняя температура воздуха всех трех декад была значительно выше нормы. Наиболее аномальной была вторая декада с отклонением от нормы 5,6 градусов. В первой и третьей декадах положительная аномалия составила 4,8 и 4,3 градуса соответственно», - отметили климатологи.

Температура воздуха днем на протяжении месяца в основном составляла плюс 20-27 градусов. В отдельные сутки, преимущественно в начале месяца, она поднималась до 30 градусов и выше. Максимального значения — 32 градуса — температура воздуха достигла днем 1 сентября на станции Октябрь.

В последние дни месяца среднесуточная температура воздуха приблизилась к климатической норме и даже днем не превышала 15 градусов.

А вот осадков в сентябре было значительно меньше климатической нормы: за месяц в среднем по республике выпало 26 мм осадков (47% климатической нормы). Сентябрь 2024 года занял восьмое место в ранжированном ряду наблюдений от самого сухого к самому влажному, начиная с 1945 года.

По областям больше всего осадков отмечено на территории Брестской области (в среднем по области выпало 35 мм, или 66% нормы), меньше всего - в Могилевской области (13 мм, или 26% нормы). На протяжении всех трех декад отмечался значительный дефицит осадков.

«Дожди выпадали редко и в основном носили ливневый характер, местами достигали критерия опасного явления. Местами отмечалось усиление скорости ветра порывами до 15 м/с и более», – рассказали климатологи.

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