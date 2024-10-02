Сентябрь этого года стал в Беларуси самым теплым за весь период наблюдений 2.10.2024, 20:43

Средняя температура воздуха составила 17,5 градусов.

Средняя по Беларуси температура воздуха за сентябрь составила 17,5 градусов, это выше климатической нормы на 4,8 градусов, сообщили БелТА в Белгидромете.

«Сентябрь текущего года занял первое место в ранжированном ряду наблюдений от самого теплого к самому холодному за весь период наблюдений», – отметили в Белгидромете.

Положительная аномалия температуры воздуха распространилась по всей территории страны и находилась в основном в пределах от 4 до 6 градусов.

В областном разрезе наибольшие отклонения температуры воздуха от климатической нормы отмечены в Могилевской области (в среднем по области плюс 5,3 градуса). В Витебской области они были наименьшими (плюс 4,4 градуса).

«Средняя температура воздуха всех трех декад была значительно выше нормы. Наиболее аномальной была вторая декада с отклонением от нормы 5,6 градусов. В первой и третьей декадах положительная аномалия составила 4,8 и 4,3 градуса соответственно», - отметили климатологи.

Температура воздуха днем на протяжении месяца в основном составляла плюс 20-27 градусов. В отдельные сутки, преимущественно в начале месяца, она поднималась до 30 градусов и выше. Максимального значения — 32 градуса — температура воздуха достигла днем 1 сентября на станции Октябрь.

В последние дни месяца среднесуточная температура воздуха приблизилась к климатической норме и даже днем не превышала 15 градусов.

А вот осадков в сентябре было значительно меньше климатической нормы: за месяц в среднем по республике выпало 26 мм осадков (47% климатической нормы). Сентябрь 2024 года занял восьмое место в ранжированном ряду наблюдений от самого сухого к самому влажному, начиная с 1945 года.

По областям больше всего осадков отмечено на территории Брестской области (в среднем по области выпало 35 мм, или 66% нормы), меньше всего - в Могилевской области (13 мм, или 26% нормы). На протяжении всех трех декад отмечался значительный дефицит осадков.

«Дожди выпадали редко и в основном носили ливневый характер, местами достигали критерия опасного явления. Местами отмечалось усиление скорости ветра порывами до 15 м/с и более», – рассказали климатологи.

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