«Беллегпром» собрался бросить вызов Ozon и Wildberries

«Беллегпром» собрался бросить вызов Ozon и Wildberries6
- 2.10.2024, 21:33
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Концерн объявил о создании национального маркетплейса.
В «Беллегпроме» объявили о создании белорусского национального маркетплейса, который может стать конкурентом Ozon и Wildberries. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале «Беллегрома»
— На площадку зайдут отечественные производители из абсолютно разных отраслей экономики. Уже сформирована двухуровневая рабочая группа. Далее — утверждение и первое заседание, - проинформировали в названном источнике.