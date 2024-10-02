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«Беллегпром» собрался бросить вызов Ozon и Wildberries

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  • 2.10.2024, 21:33
  • 1,238
«Беллегпром» собрался бросить вызов Ozon и Wildberries

Концерн объявил о создании национального маркетплейса.

В «Беллегпроме» объявили о создании белорусского национального маркетплейса, который может стать конкурентом Ozon и Wildberries. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале «Беллегрома»

— На площадку зайдут отечественные производители из абсолютно разных отраслей экономики. Уже сформирована двухуровневая рабочая группа. Далее — утверждение и первое заседание, - проинформировали в названном источнике.

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