Украина получит от Бельгии САУ Caesar
- 2.10.2024, 22:04
Киев получит три установки.
Бельгия готовится поставить Украине три самоходных артиллерийских установки Caesar. Будут поставлены три установки.
Об этом сообщает телеканал RTBF.
«Совету министров в ближайшее время будет представлено досье о приобретении и передаче Украине трех артиллерийских установок Caesar общей стоимостью 12 млн евро», - сказано в сообщении.
Стоит напомнить, что в начале этого года Франция сформировала «артиллерийскую коалицию» для поддержки вместе с США украинских военных. В коалицию вошли 25 стран, включая Бельгию. Целью коалиции было предоставить Украине 72 дополнительных САУ Caesar в 2024 году. В частности Франция обязалась передать 12 артиллерийских установок.