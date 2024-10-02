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Украина получит от Бельгии САУ Caesar

  • 2.10.2024, 22:04
Украина получит от Бельгии САУ Caesar

Киев получит три установки.

Бельгия готовится поставить Украине три самоходных артиллерийских установки Caesar. Будут поставлены три установки.

Об этом сообщает телеканал RTBF.

«Совету министров в ближайшее время будет представлено досье о приобретении и передаче Украине трех артиллерийских установок Caesar общей стоимостью 12 млн евро», - сказано в сообщении.

Стоит напомнить, что в начале этого года Франция сформировала «артиллерийскую коалицию» для поддержки вместе с США украинских военных. В коалицию вошли 25 стран, включая Бельгию. Целью коалиции было предоставить Украине 72 дополнительных САУ Caesar в 2024 году. В частности Франция обязалась передать 12 артиллерийских установок.

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