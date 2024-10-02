Зеленский объяснил, как можно положить конец российскому террору 2 2.10.2024, 22:54

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Владимир Зеленский

Президент Украины привел пример событий 1 октября в Израиле.

Страны-союзники должны помогать Украине сбивать дроны-камикадзе, которые страна-агрессор Россия запускает по украинским объектам недалеко от стран НАТО. Об этом в обращении по итогам 2 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский, стенограмму опубликовала его пресс-служба.

«Минувшей ночью [...] в Измаильском районе, совсем недалеко от границы Румынии, [...] Shahed ударили по обычной гражданской инфраструктуре – паромному терминалу, по грузовикам, по складу с зерном. Именно то, что российские террористы всегда воспринимают как мишень, – продовольственная безопасность региона и мира. Украина давно говорит всем соседям, всем основным партнерам: нужно взаимодействовать, нужно вместе сбивать Shahed, сбивать ракеты, особенно в районах, которые рядом с государствами НАТО», – сказал Зеленский.

Он считает, что «это абсолютно возможно», и привел пример событий 1 октября в Израиле.

«Каждый раз на Ближнем Востоке во время преступных иранских ударов мы видим, как международная коалиция действует сообща. Я благодарен каждому государству, которое действительно помогает нам с ПВО. Я благодарен особенно Румынии за [ЗРК] Patriot. И мы можем достичь еще большей эффективности – мы можем вообще положить конец российскому террору, сбивая Shahed, сбивая ракеты во взаимодействии», – заявил президент Украины.

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