Белоруска перед сном выиграла солидный джекпот 1 2.10.2024, 22:43

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Девушка рассказала, как ей это удалось.

Девушка выиграла Br410 707 в известном в Беларуси онлайн-казино. Информационная служба компании рассказала подробности истории.

Белоруске удалось сорвать пиковый джекпот провайдера Amusnet Interactive – один из самых популярных в онлайн-казино по всему миру. Выигрыш случился в слоте Secrets of Sherwood, сюжет которого завязан на английских балладах о Робине Гуде.

«Обычно делаем ставки на спорт. Супруг хорошо разбирается в командах, знает составы, травмы, особенно в испанской Ла Лиге», – поделилась счастливица.

При этом игры паре не особо близки, заходят в них молодые люди только иногда. Так было и в ночь выигрыша.

«Я очень случайно выбрала слот, спонтанно нажала на первый попавшийся. Не могла уснуть, решила поиграть. Муж еще говорил: «Давай спать ложись», – вспоминает девушка.

По ее словам, в моменте она и не поняла, что выиграла джекпот.

«Выпали какие-то карты, я натыкала. Начала играть веселая мелодия. «Дзинь, дзинь, дзинь» – и джекпот. Раньше тоже выигрывали, иногда и проигрывали немного, но здесь как-то совсем неожиданно получилось», – отметила белоруска.

Удивлена была не только девушка, но и ее супруг. Он, кстати, мотокроссмен.

В семье победительницы в целом любят спорт – и хоккей, и биатлон. Стараются активно проводить время и ездить в путешествия. А еще всем обеспечены – и новыми смартфонами, и последней BMW.

Выигрыш на семейном совете решили потратить на выкуп частного дома, чтобы стать его полноценными владельцами.

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