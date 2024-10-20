The Telegraph: КНДР отправила в РФ один из самых секретных спецотрядов 20.10.2024, 0:01

1,866

Он был основан в 1968 году.

Северная Корея перебросила в Россию свое спецподразделение ССО КНДР. Оно является одним из самых секретных в мире. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

По информации журналистов, КНДР использует эти силы для разведки и проверки оборонных возможностей Южной Кореи. Спецотряд был основан примерно в 1968 году и наиболее известен из-за неудачной попытки атаки на Синий дом (резиденцию президента Южной Кореи).

Кроме того, в отчете Министерства обороны США за 2021 год говорится, что силы специальных операций Северной Кореи (ССО КНДР) обладают высоким уровнем подготовки, мотивации и обеспечены современным оборудованием. Также сказано, что спецподразделение является одним из самых секретных подразделений в мире.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com