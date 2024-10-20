закрыть
20 октября 2024, воскресенье, 0:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

The Telegraph: КНДР отправила в РФ один из самых секретных спецотрядов

  • 20.10.2024, 0:01
  • 1,866
The Telegraph: КНДР отправила в РФ один из самых секретных спецотрядов

Он был основан в 1968 году.

Северная Корея перебросила в Россию свое спецподразделение ССО КНДР. Оно является одним из самых секретных в мире. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

По информации журналистов, КНДР использует эти силы для разведки и проверки оборонных возможностей Южной Кореи. Спецотряд был основан примерно в 1968 году и наиболее известен из-за неудачной попытки атаки на Синий дом (резиденцию президента Южной Кореи).

Кроме того, в отчете Министерства обороны США за 2021 год говорится, что силы специальных операций Северной Кореи (ССО КНДР) обладают высоким уровнем подготовки, мотивации и обеспечены современным оборудованием. Также сказано, что спецподразделение является одним из самых секретных подразделений в мире.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип
Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип
Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь