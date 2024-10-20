Партизаны устроили диверсию на оккупированной территории Херсонской области
- 20.10.2024, 8:19
Это замедлило поставки войскам оккупантов на юге Украины.
Агент боевого крыла партизанского движения «АТЕШ» уничтожил релейный шкаф вблизи временно оккупированного населенного пункта Новоалексеевка в Херсонской области.
Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».
Отмечается, что реализованная диверсия возле административной границы с Крымом нанесла ущерб логистике врага и замедлила поставки войск оккупантов на юге Украины. В частности, важную линию поставки топлива после уничтожения нефтяного порта в Феодосии.
Партизаны также привели координаты объекта: 46,2470141, 34,6643949
В «АТЕШ» добавили, что партизанское движение провело сотни успешных операций, о которых смогут открыто рассказать после победы Украины.