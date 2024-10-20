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Партизаны устроили диверсию на оккупированной территории Херсонской области

  • 20.10.2024, 8:19
Партизаны устроили диверсию на оккупированной территории Херсонской области

Это замедлило поставки войскам оккупантов на юге Украины.

Агент боевого крыла партизанского движения «АТЕШ» уничтожил релейный шкаф вблизи временно оккупированного населенного пункта Новоалексеевка в Херсонской области.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

Отмечается, что реализованная диверсия возле административной границы с Крымом нанесла ущерб логистике врага и замедлила поставки войск оккупантов на юге Украины. В частности, важную линию поставки топлива после уничтожения нефтяного порта в Феодосии.

Партизаны также привели координаты объекта: 46,2470141, 34,6643949

В «АТЕШ» добавили, что партизанское движение провело сотни успешных операций, о которых смогут открыто рассказать после победы Украины.

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