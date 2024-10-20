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Попал в плен в худи за $2 тысячи: Украина отдала РФ кадыровца из «Ахмата»

  • 20.10.2024, 8:23
  • 2,622
Попал в плен в худи за $2 тысячи: Украина отдала РФ кадыровца из «Ахмата»

До мобилизации он торговал удостоверениями мастеров и кандидатов в мастера спорта.

Во время обмена пленными 18 октября, Украина отдала РФ бойца из спецподразделения «Ахмат» Акрамана Масхабова.

Как пишет «Агентство», оккупант стал известным в сети после видео, снятого украинским проектом «Хочу жить». На нем Масхабов был в худи, предположительно, бренда Stefano Ricci. Его стоимость составляет более $2 тыс. Не исключено, что это был не оригинал.

По данным «Агентства», Масхабов, вероятно, торговал удостоверениями мастеров и кандидатов в мастера спорта. Он попал в армию как минимум в июле 2023 года, на что указывали его фотографии в форме и с оружием в соцсетях.

Сам кадыровец рассказывал, что он из Грозного и был мобилизован за три месяца до попадания в плен. По словам оккупанта, его блиндаж сгорел в первый день боев, после чего он в группе из 28 человек сутки бродил по лесу и прятался на мельнице, где и был вместе захвачен в плен.

Отметим, что ранее командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что отказывается от кадыровцев, попавших в плен на Курщине.

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